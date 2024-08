Salute e prevenzione nel territorio. Installato un nuovo defibrillatore

Il cuore batte per Lucca, Cardioprotezione del Compitese e della zona sud del Comune di Capannori. Il progetto, in sinergia con l’associazione Mirco Ungaretti Onlus, è andato avanti. Grazie alla sensibilità e alla volontà della della società sportiva ASD Massa Macinaia che si accollerà la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria del DAE posizionato fuori dal campo di calcio ma a disposizione di tutta la collettività, (con il contributo del Comune di Capannori che ha donato per il momento la teca e la Provincia di Lucca), è stato installato uno degli otto defibrillatori del Progetto del Centro città e Mura di Lucca. I passi avanti sono stati giganteschi. "La differenza rispetto a 12 anni fa quando in occasione della nostra presentazione sul campo di calcio di Pieve San Paolo, dove Mirco allenava i giovani calciatori, – si legge in una nota dell’associazione, - dove alla prova dimostrativa delle manovre chiedemmo ai presenti in campo di provare a soccorrere, senza poco successo, uno dei giocatori che per simulazione svenne a terra, è che adesso se domandi ad un ragazzo, di qualsiasi età, “ma tu sapresti cosa fare?“ senti risponderti in modo del tutto normale “Sì, lo abbiamo già fatto a scuola“. Questo ci fa capire l’importanza di ciò che abbiamo realizzato in nome del nostro Mirco. La formazione di maestre e docenti nelle scuole è fondamentale per divulgare le manovre salvavita alla popolazione. Ringraziamo l’assessora Claudia Samia Berti, e la consigliera Michela Pisani, presenti in rappresentanza delle istituzioni. Ricordiamo che l’utilizzo del defibrillatore è banale e chiunque può usarlo in caso di necessità".

Il progetto è in collaborazione con associazione Mirco Ungaretti ODV di Guamo e VAB sezione Lucca, sede San Andrea di Compito, Centro Culturale Compitese, Gruppo sportivo Castelvecchio di Compito, Fratres Pieve di Compito e S.Andrea di Compito, La Vallinella di Don Luigi Palagi, i paesani di San Giusto, asd massa macinaia, Fratres Guamo Badia e Coselli, Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto, Gruppo autonomo Donatori di Sangue e Assistenza ODV Colle, Castelvecchio di Compito e Ruota, associazione i "Tre ponti" di San Leonardo in Treponzio.

Ma.Ste.