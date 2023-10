Sale in città la febbre da Comics. I biglietti sfondano quota 250mila

Manca sempre meno al via ufficiale dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games, fissato per mercoledì 1 novembre, e in città si inizia a respirare già la magica atmosfera. A dimostrazione dell’imminente arrivo del fantastico e colorato popolo dei Comics è anche il numero di biglietti, in costante aumento ora dopo ora. Alle 20 di ieri sera i tagliandi staccati avevano superato quota 250mila, 253.501 per la precisione. Come sempre la giornata del sabato è la più ricercata, con oltre 73mila biglietti già venduti, mentre gli altri quattro giorni si attestano già oltre i 40mila.

Per le vie della città, intanto, prendono vita gli stand che accoglieranno lo spettacolo dei Comics, con il montaggio dei padiglioni che procede spedito.