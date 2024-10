Salanetti, polemiche senza fine. Consiglio comunale al veleno

Polemiche senza fine sull’impianto di riciclo dei prodotti assorbenti per l’igiene della persona di Salanetti. Soprattutto dopo il consiglio comunale aperto di venerdì sera che, di fatto, ha dato il via alla realizzazione della struttura. Delle 12 persone iscritte a parlare, sono intervenuti Daniele Fortini, presidente di RetiAmbiente), Ugo Salvoni, presidente di Ascit, Riccardo Tocchini, tecnico progettista, Matteo Masini, rappresentante del movimento politico Capannori Popolare, Rossano Ercolini, coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero e Andrea Minutolo, Responsabile Scientifico di Legambiente nazionale. Gli altri sono usciti dall’aula, rappresentanti politici del centrodestra ma anche gli esponenti dei comitati. Un gesto di protesta per sottolineare la mancata possibilità di intervenire a Riccardo Giannoni e Barbara Pisani, consiglieri comunali di Porcari, con il primo pure coordinatore provinciale Fratelli d’Italia. E il partito della Meloni, a livello comunale, esprime il suo dissenso.

"La capogruppo Elisabetta Triggiani, insieme ai consiglieri Lido Moschini, Matteo Petrini ed Eleonora Vaselli, - si legge in una nota - ha espresso il proprio profondo sconcerto e la ferma opposizione alla decisione del presidente del consiglio Luca Menesini, sostenuta della maggioranza, di negare la parola a Riccardo Giannoni e Barbara Pisani, consiglieri comunali di Porcari, riguardo alla discussione sull’impianto di smaltimento di pannoloni che dovrebbe sorgere nella zona di Salanetti. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno sottolineato come questa decisione rappresenti una violazione dei principi democratici e una chiara ingiustizia, evidenziando che in passato sono stati invitati ad intervenire rappresentanti di altri comuni. La disparita` di trattamento e` inaccettabile".

Sull’abbandono dell’aula replica lo stesso Menesini: "Ammettere a parlare i due consiglieri di Porcari avrebbe potuto portato all’ammissione anche di altri esponenti di Porcari con il rischio di trasformare il consiglio comunale di Capannori in quello di Porcari- ha spiegato il presidente del civico consesso, - evidenziando che per Fratelli d’Italia era comunque in programma l’intervento del consigliere regionale Vittorio Fantozzi - i consiglieri comunali di Porcari possono fare consigli comunali nel proprio Comune". La maggioranza ha approvato una mozione in cui si sottolinea la necessità della massima trasparenza e l’utilizzo di tecnologie avanzate per tutelare l’ambiente.

Massimo Stefanini