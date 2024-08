Sala Guazzelli, ok alla riqualificazione. E avanti tutta i lavori per la palestra

Cantieri aperti e in prossimo avvio nel comune di Gallicano, che ha appena annunciato l’arrivo di un importante contributo finalizzato al recupero di un’infrastruttura di notevole rilievo sociale e aggregativo: la Sala Guazzelli. Da circa due anni dichiarato inagibile, oltre a essere uno spazio pubblico di grande capienza, utile all’organizzazione di eventi, incontri e iniziative culturali e sociali, ha per l’intera comunità di Gallicano anche un forte valore simbolico. Questo perché la "casa della cultura" è intitolata al maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

L’eroico compaesano, strenuo militare dell’Arma e paladino della legalità, che fu ucciso in un agguato mafioso nel 1992 sul viadotto Morandi di Agrigento, anche questo a lui intitolato nel 2017. La notizia del suo prossimo recupero è stata resa pubblica direttamente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi, che ha ringraziato la Fondazione Crl per l’erogazione di fondi destinati a questo specifico scopo.

"La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha deliberato un contributo di 180mila euro per l’intervento di recupero della Sala Guazzelli - informa il primo cittadino di Gallicano - . L’intervento, del valore complessivo di 420mila euro, vedrà completate tutte le procedure di gara entro il 2024 e la sua conclusione entro la fine del 2025".

Intanto stanno procedendo a ritmo serrato anche le opere per la realizzazione della nuova palestra, dopo l’apposito bando che ha ricevuto ben 22 offerte e l’aggiudicazione dell’intervento affidata alla ditta Ediltec Ruotolo srl di Benevento per un totale di 1 milione e 973mila euro. Il cantiere relativo è già entrato nel vivo e il primo step, che riguarda la costruzione di una nuova strada per accedere alla struttura per un costo di 250mila euro, si trova alle sue fasi finali.

Realizzato un poggio di protezione che, come spiega David Saisi, è stato richiesto dalla Provincia di Lucca per evitare che i fari delle auto in circolazione sulla nuova strada possano interferire con la visibilità di chi percorre la fondovalle durante la notte. Una soluzione naturale, in pratica, con lo scopo di evitare strutture metalliche di contrasto alla luce dei fanali. Proseguono spediti, poi, i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Lucca nella frazione di Bolognana. Un investimento di 140mila euro per un’opera attesa da 40 anni, che si inserisce nella riqualificazione dell’intero territorio di Gallicano.

Fiorella Corti