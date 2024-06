Sagra musicale lucchese. In scena la musica barocca

Un altro appuntamento per la stagione di concerti della Sagra Musicale Lucchese: teatro dell’appuntamento di stasera alle ore 21 sarà la chiesa nuova di San Vito. Un evento straordinario per un viaggio nella musica sacra del periodo barocco attraverso le composizioni di grandi maestri dell’epoca: da Claudio Monteverdi, che rappresenta idealmente il passaggio dalla musica rinascimentale al barocco musicale fino al maestro Antonio Vivaldi, passando da autori meno noti al grande pubblico, ma di grande valore, come Giovanni Legrenzi, Giovanni Sances e Francesco Bonporti.

La serata, che ha un focus proprio sulla voce solista nella musica barocca, vedrà la partecipazione di Giulietta Teani, talentuosa mezzosoprano di Camaiore, che, nonostante la giovane età, vanta già una carriera ricca di esperienze e riconoscimenti. Dopo il conservatorio Boccherini e l’attività nelle voci bianche e poi adulte della Cappella Santa Cecilia di Lucca si è formata in prestigiose istituzioni come il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e l’Accademia Vivaldi di Venezia.

Un ensemble di musicisti di alto livello accompagnerà Teani: Gabriele Liscia, primo violino; Diana Gaci Scaletti, secondo violino; Andrè Pisani, viola; Nicolò Zappavigna, violoncello; Nino Gambino, contrabbasso. Al cembalo, Gabriele Micheli, direttore del coro Galilei della Sns di Pisa e docente all’istituto superiore di studi musicali Mascagni di Livorno. Organo e concertazione sono affidati a Niccolò Bartolini, maestro di cappella e organista di grande esperienza, collaboratore stabile dal 2018 alla direzione della cappella Santa Cecilia della cattedrale di Lucca. L’ingresso gratuito.