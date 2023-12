Sabrina Salerno show. Tutti in piazza S.Maria. La città è pronta a ballare

Tutto pronto per il grande show di stasera, in piazza Santa Maria, dove i lucchesi si riuniranno per abbracciare il nuovo anno. Inizio delle danze alle ore 22, con madrina della serata e super ospite Sabrina Salerno, icona pop da oltre 20 milioni di dischi venduti e simbolo degli anni ’80. Prima di lei il dj Federico Avanzati e la musica coinvolgente della Auto-Reverse Band, mentre a chiudere la notte più lunga toccherà al dj lucchese Luca Maffei. Resta, però, il classico dubbio su cosa fare a cena. Il porta e condividi è un intramontabile must per questo Capodanno lucchese sempre che si decida di aprire la porta di casa a un’allegra conviviale rinunciando al ristorante.

La serata anche per il sindaco Mario Pardini avrà questo sapore. “Sarò con la famiglia a casa di amici e poi verso le 23 andrò in piazza Santa Maria per la bella festa di Capodanno”. Stessa falsariga per l’assessore Remo Santini. “Prima una cena veloce con moglie e amici, poi subito in piazza a seguire l’organizzazione del concerto”. Per Mimmo D’Alessandro, patron del Lucca Summer Festival, il Capodanno segnerà un momento di felice rimpatriata. “Passerò il Capodanno a Napoli come faccio quasi sempre - dice -. Amici e tanta musica”. Per Beatrice Venezi tappa obbligatoria e prestigiosa a Nizza dove dirigerà l’orchestra sinfonica.

“Alla fine il giudizio del pubblico è l’unica cosa che conta - dice - . Tutto il resto è noia”. La musica non può certo mancare neanche per Simone Soldati direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese. “Ultimo dell’anno casalingo in famiglia e con amici poi due passi in centro nella nostra bella Lucca. La musica? Penso di suonare un brano di Puccini”.

Tavola con amici e musica è la formula vincente anche per David “Bigo“ Bigotti noto fumettista lucchese. “Invito gli amici a casa mia come sempre per un allegro porta e condividi poi tutti in piazza Santa Maria a fare festa”.

L’inviata di “Striscia“, la lucchese Chiara Squaglia, si avvicinerà alla sua terra d’origine. “Passerò il Capodanno nella mia Toscana a Bolgheri insieme agli amici alcuni dei quali vengono da Milano”.

Laura Sartini