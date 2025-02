Ruba 800 euro di adesivi per dentiere

I Carabinieri della Stazione di Pieve di Compito hanno arresttao un rumeno 38enne, senza fissa dimora, con precedenti penali, per il reato di furto commesso in danno di un supermercato a marchio “Esselunga”. Alle ore 17 di domenica la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lucca ha inviato una pattuglia all’Esselunga di San Concordio, dove l’addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo che verosimilmente aveva occultato della merce non pagata sotto i vestiti. I carabinieri hanno identificato il rumeno: addosso aveva ben 98 confezioni di adesivo per dentiere “Kukident”, per un valore di oltre 800 euro, subito restituite al direttore dell’esercizio. L’arrestato è poi comparso in tribunale per l’udienza di convalida: il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato il processo per i termini a difesa.