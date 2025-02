Rsa Pascoli incontra l’Arciconfraternita

Nell’ambito dei settimanali incontri pubblici di approfondimento e socializzazione che l’Arciconfraternita di Misericordia organizza ogni giovedì all’Oratorio del Sacro Cuore, davvero interessante è stato l’appuntamento che ha visto ospite la dottoressa Roberta Palandri, coordinatrice infermieristica presso la Rsa Villa Pascoli che ha incontrato in particolare le volontarie dell’Arciconfraternita di Misericordia che anche nella Rsa svolgono da anni un importante opera di supporto.

La dottoressa Palandri ha illustrato quello che è stato il percorso della "Pascoli", oggi moderna residenza sanitaria attrezzata in grado di dare una risposta completa e con una impronta sanitaria importante, ma si è soprattutto soffermata sul ruolo del volontariato per contribuire a produrre negli ospiti benessere, fiducia, dignità, solidarietà e fiducia. All’incontro ha preso parte per la Misericordia anche il Governatore Enrico Cosimini oltre alle responsabili delle volontarie; a fare gli onori di casa anche mons. Serafini, mentre della Vila Pascoli era presente, anche il direttore Giovannetti.

Luca Galeotti