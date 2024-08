Rotonda alla Madonnina di Lunata. L’8 agosto si spegnerà il semaforo

Il D day sarà giovedì 8 agosto. In quella giornata sarà spento il semaforo tra via Pesciatina e via della Madonnina a Lunata, l’ultimo rimasto, dopo la realizzazione delle due rotonde provvisorie, delimitate da new jersey e con apposita segnaletica e che diventeranno definitive entro il mese di settembre, quando sarà smontato il cantiere, l’opera diventerà definitiva e verrà ufficialmente inaugurata. Dopo le rotatorie di Papao e Zone, questo "otto" del doppio rondò con diametro esterno di 27 metri, completa il ciclo, iniziato esattamente dieci anni fa, nel 2014. Ieri mattina conferenza stampa in loco per fare il punto della situazione. Intanto la venerata statua della Madonnina (è la domanda più gettonata da parte dei residenti) che fine farà? E’ in ottima salute, appena restaurata e al termine dell’intervento verrà ricollocata al suo posto originario.

"Nell’ambito degli interventi per la realizzazione delle due rotonde sono già stati realizzati i sottoservizi per portare l’acquedotto pubblico nella zona, un servizio richiesto dai residenti. Inoltre sono già stati delimitati gli spazi delle due nuove aree di parcheggio, quella dell’attuale parcheggio privato dell’istituto di credito e quella posta all’incrocio con via dell’Ave Maria, per un totale di 26 posti auto. Già realizzata inoltre tramite cordoli, la delimitazione dei nuovi marciapiedi e del nuovo collegamento ciclopedonale della larghezza di 2,5 metri tra la pista ciclabile presente in Via della Madonnina e la pista ciclabile in Via dell’Ave Maria".

"Siamo molto soddisfatti - dichiarano il sindaco Giordano Del Chiaro e il vice con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi, - siamo di fronte ad un’opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro territorio, con la quale sarà completato il sistema di rotatorie sulla Pesciatina. Con l’eliminazione dell’impianto semaforico il transito all’incrocio tra la via Pesciatina, via della Madonnina e via dell’Ave Maria sarà reso più fluido e più sicuro, andando ad eliminare l’accumulo di traffico che causa inquinamento dovuto all’ emissione dei gas di scarico dei veicoli e al rumore".

Investimento di 715.000 euro, di cui 530.132,48 a carico del Comune per l’ urbanizzazione (marciapiedi, parcheggi, aree ciclopedonali), mentre 184.867,52 euro, sono a carico della Provincia di Lucca per le opere stradali.

