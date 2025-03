Rotatoria e parco. Fd’I chiede spiegazioni

Modifiche in corso d’opera all’illuminazione della rotatoria della Madonnina di non poco conto. Esordiscono così i consiglieri comunali a Capannori di Fratelli d’Italia Elisabetta Triggiani, Matteo Petrini, Lido Moschini ed Eleonora Vaselli. "A febbraio 2025 i lampioni erano stati posizionati lungo il cordolo che divide la carreggiata dalla pista ciclabile e/o pedonale – aggiungono – meno di 15 giorni dopo i medesimi pali spariscono dal cordolo e risultano spostati e posizionati lungo il bordo esterno della pista ciclabile. Perché ? – si domandano i consiglieri –. Certamente chiederemo lumi all’amministrazione attraverso una interrogazione e soprattutto chiederemo se ci sono stati costi aggiuntivi. Lo spostamento non sarà mica perché i lampioni sul cordolo avrebbero potuto rappresentare un pericolo se "agganciati" (con il rischio di caduta a terra con conseguenze che non vogliamo immaginare) dai Tir che, già adesso restano incastrati?"

I consiglieri Triggiani e Petrini intervengono anche sul parco di Marlia: "Opera voluta da più di un anno e che, al momento dell’inaugurazione, presenta già problematiche da risolvere che a nostro modo di vedere dovevano essere evitate in sede di progettazione. Come è possibile, con le normative oggi vigenti, non prevedere gli accessi per i disabili? La risposta del sindaco è stata evasiva, come chi naviga a vista. Non abbiamo capito inoltre la frase "non è stato possibile fare un buon lavoro in 24 ore". Chiederemo spiegazioni, anche sotto il profilo economico".

M.S.