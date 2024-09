Robben Ford al Giglio. Con lui una super band

Un evento speciale, per i veri appassionati di musica, il concerto di Robben Ford al Teatro del Giglio, giovedì 5 dicembre, alle ore 21 (prevendite da oggi su TicketOne). Il leggendario chitarrista, cantante e compositore californiano, riconosciuto uno dei chitarristi più influenti della sua generazione, sarà infatti accompagnato da una “All Star Band“ composta da tre straordinari musicisti. A partire dal bassista Darryl Jones, dal 1993 membro effettivo aggiunto dei Rolling Stones e già collaboratore di Sting, Miles Davis, Madonna, Peter Gabriel e Herbie Hancock. E poi, Larry Goldings, pianista, organista e compositore anche per James Taylor, Norah Jones, John Scofield, Elvis Costello e John Mayer. Infine, il batterista (ma non solo) Gary Husband, già con Jeff Beck, Billy Cobham, Level 42, John McLaughlin e Allan Holdsworth.

"Insieme a D’Alessandro e Galli – conferma con entusiasmo Ford – abbiamo avuto l’idea di creare una All Star Band per un tour in Italia. Così, ho iniziato a contattare musicisti di alto livello per la loro disponibilità e ho ottenuto i migliori". Lucca (dove ha già suonato al Summer 2014 e al Giglio nel 2018) sarà quindi l’ultima di otto date davvero speciali. Nella scaletta dei concerti ci saranno momenti tributo al grande Jeff Beck, a cui Robben dedicherà un album, che inciderà il prossimo anno con questi stessi musicisti.

Ford ha collaborato con leggende della musica quali Joni Mitchell, Miles Davis, George Harrison, Bonnie Raitt, Michael McDonald e Bob Dylan. Nominato per vari Grammy Awards, ha ricevuto riconoscimenti per il suo contributo alla musica blues e jazz.

Paolo Ceragioli