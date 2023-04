Ritorna la ”Cartoon School” Altopascio disegna la solidarietà

Ritorna Cartoon School a Altopascio. Disegna la solidarietà e falla diventare un cartone animato. È questo l’appello che Avis rivolge agli studenti di Altopascio per la nuova edizione del progetto didattico promosso dall’associazione di volontariato per il quinto anno. Studenti tra gli 8 e i 16 anni alla scoperta della solidarietà, dell’importanza della donazione del sangue. L’iniziativa è stata presentata alle classi 1^ B e 2^ E della Media di Altopascio dall’assessore alla pubblica istruzione Valentina Bernardini, dal presidente del consiglio comunale Rina Romani, dal consigliere comunale Nicola Calandriello, dal consigliere Avis Toscana Luciano Franchi, dalla presidente di Avis Altopascio Ilenia Vettori e da Laura Montesano, membro di Avis che ha portato la sua esperienza personale. Presenti anche Dario Salti, dirigente dell’Istituto Comprensivo, Thomas Calandriello Avis Giovani e Francesco Mei per l’associazione sulla donazione di organi.