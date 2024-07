Ritiro rifiuti tessili. Arriva il calendario

Stabilito il calendario della differenziata dei rifiuti tessili a Capannori a cura di Ascit. In quest’ottica il Comune, primo in Italia ad aver sperimentato questo tipo di raccolta, ha avviato il ritiro con il servizio porta a porta, riducendone in maniera significativa l’impatto ambientale.

Al fine di aiutare i cittadini ad un corretto conferimento, Ascit definisce le regole ed elenca i materiali ammessi. Tipologie di materiale conferibile: per i capi d’abbigliamento maglie, abiti ed indumenti in genere, cappotti, giubbotti, calzini, biancheria intima, plaid e coperte, federe, tovaglie, tendaggi, asciugamani, tappeti, cuscini, peluche in buono stato. borse, scarpe appaiate, stivaletti da pioggia, cinture, cappelli, guanti, sciarpe.

È possibile conferire anche materiale con imperfezioni o non integro. Non ammesse scarpe, borse e cinture rotte; spugne; scarponi da sci; cucce per animali. Non è consentito conferire materiale che sia stato a contatto con animali o contaminato da olio, fango o vernici.

Non sono ammessi materiali bagnati, umidi, ammuffiti o maleodoranti. Le date del ritiro: Zona 1 sabato 20 luglio – 14 settembre – 16 novembre; Zona 2 18 luglio – 12 settembre – 14 novembre; Zona 3 il 10 settembre – 12 novembre; Zona 4 lunedì 15 luglio – 9 settembre – 11 novembre; Zona 5 17 luglio – 11 settembre – 13 novembre; Zona 6 il 19 luglio – 13 settembre – 15 novembre.

Il materiale va messo nel sacchetto neutro da ritirare. Attivi i punti di conferimento presso i Centri di Raccolta ed i Centri del Riuso. Info 800-942951 e-mail [email protected].

Ma.Ste.