Al ristorante non si rinuncia. Lucchesi e turisti, che boom. Nei locali tutto esaurito (o quasi)

Lucca, 24 dicembre 2023 – Natale con il tutto esaurito o quasi. Per il pranzo del 25 dicembre i ristoranti della città confermano il boom di prenotazioni e tirano un sospiro di sollievo. Pronti i menù fissi a richiamo della tradizione natalizia. Anche a Lucca molte famiglie optano per il ristorante come soluzione per il pranzo di Natale, il pienone è servito. Molti anche i turisti che scelgono la città per la settimana di feste.

«Siamo al completo da alcune settimane - racconta Simona Greculeasa , del ristorante “Celide“ - . Proponiamo il nostro menù tradizionale tutto a base di pesce, la nostra specialità. Possiamo essere solo soddisfatti anche di questo Natale, i nostri clienti abituali non ci hanno deluso e hanno riconfermato la loro presenza nel nostro ristorante. Quindi sì, le famiglie amano ancora passare il Natale al ristorante, anche se abbiamo notato con grande gioia che è stato un mese con molta affluenza e festeggiamenti".

Sembra quindi che la crisi e gli aumenti generalizzati dei prezzi non siamo un problema per le feste di Natale, e che al pranzo al ristorante non si rinunci.

«C’è molto movimento, - osserva Vito Cipolla dell’Antica Locanda dell’Angelo - e anche noi, come molti ristoranti, siamo già al completo. Il menù è fisso e rispecchia la tradizione, restando attenti sempre alle esigenze del cliente. Abbiamo riscontrato che i numeri sono aumentati, se ci paragoniamo al periodo pre covid, abbiamo molta più affluenza. Ed è bello così, siamo molto soddisfatti". Aspettative positive per il ristorante “La Buca di Sant’Antonio“: "Per il pranzo di Natale siamo già al completo, e proponiamo un menù fisso molto tradizionale - spiega Corrado Pacini - . Siamo positivi perché le richieste sono tante quante l’anno scorso e quindi ci fa ben sperare. Le prenotazioni sono arrivate con largo anticipo, e siamo felici di constatare che sia ancora molto gettonato il pranzo fuori casa da parte delle famiglie".

Se da una parte c’è chi è al completo, da settimane per il pranzo del 25, dall’altra c’è chi non ha più posti per il Capodanno e aspetta che i ritardatari affollino il ristorante per il Natale. "Abbiamo molte prenotazioni, ma non siamo al completo - racconta Simona del Ry , di Pepe Rosa Bistrot - quest’anno molte prenotazioni dell’ultimo minuto, quindi aspettiamo i prossimi giorni per dichiararci al completo. Non possiamo dire lo stesso per Capodanno, che a differenza del Natale è già completo da tempo. Abbiamo tante persone che vengono da fuori e passano le feste qui, pochi lucchesi, per questo un menù fisso ci è sembrato più indicato".