Sesso nei centri massaggi. La Polizia ne chiude tre in città e nella Piana

La Polizia di Stato ha sequestrato tre centri massaggi cinesi sospettati di essere utilizzati come copertura per lo sfruttamento della prostituzione e denunciato le titolari per sfruttamento della prostituzione. Secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti sembra che nei centri massaggi venissero proposte ed effettuate, durante le sedute, prestazioni sessuali in cambio di denaro, sotto la direzione di tre donne titolari di nazionalità cinese.

All’interno dei locali operavano giovani cinesi tra i 20 e i 30 anni, alcune anche lavoratrici in nero, una delle quali risultata anche irregolare sul territorio nazionale in quanto priva del permesso di soggiorno.

Determinanti ai fini della ricostruzione dell’attività criminosa le dichiarazioni dei clienti colti all’atto dell’accesso alle prestazioni, molti di loro sono ragazzi appena diciottenni. E’ emerso che le titolari dei centri si occupavano di ricevere i clienti, concordare il prezzo della prestazione e incassare la somma pattuita, che poteva variare dai 20 ai 50 euro, occasionalmente fino a 100 per rapporti sessuali completi.

La Squadra Mobile, dopo aver effettuato le indagini, ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lucca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre centri massaggi utilizzati situati a Lucca nel quartiere di Sant’Anna, a Capannori e a Porcari, aperti da due anni, che ora sono sottoposti a sigilli. Le titolari dei tre centri, cittadine cinesi di 47, 48 e 61 anni, sono state denunciate per sfruttamento della prostituzione.