C’è un ristorante che decide di restituire la stella Michelin: ecco perché

Lucca, 11 ottobre 2024 – C’è un ristorante che ha deciso di abbandonare la stella Michelin. Un riconoscimento ambito, che tanti locali in tutta Italia inseguono, viene in questo caso restituito al mittente. No grazie, preferiamo proporre una cucina di qualità ma informale. Questo dicono, annunciandolo anche con un post su Instagram, i titolari de “Il Giglio”, ristorante lucchese molto conosciuto. Con un buon seguito anche sui social network.

Sono tre i soci del ristorante: Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi. Insieme hanno preso la decisione, a maggio, di restituire la stella Michelin. Qualcosa che è accaduto poche volte nella ristorazione. Ma la voglia di essere liberi, di proporre il servizio che loro avevano in mente al cliente ha prevalso su tutto. Senza dover per forza soddisfare certi tipi di standard.

"Vogliamo che il Giglio ci somigli, ci rispecchi e ci racconti – dicono su Instagram – Vogliamo poter fare il lavoro che amiamo senza doverci preoccupare degli standard altrui. Vogliamo concentrarci sui nostri clienti e fargli vivere un’esperienza culinaria informale, accessibile, ma sempre di altissimo livello. Vogliamo essere liberi di improvvisare i menù in base agli ingredienti che abbiamo a disposizione”.

Come spiegano a Vanity Fair, avevano raggiunto una grande attenzione al dettaglio che i ristoranti stellati impongono, visto che i clienti si aspettano un certo tipo di servizio. Ma guardandosi intorno, arrivati al top, hanno capito che quel tipo di locale non li rappresentava più. E’ come se fosse venuta meno la parte divertente del loro lavoro, come l’improvvisare. Dunque la nuova trasformazione, il ritorno a una ristorazione sempre di qualità ma più rilassata. Un tema interessante e sicuramente che non può non far discutere quello che “Il Giglio” lancia con la sua scelta nell’ambito della ristorazione.