Qual è la migliore trattoria in Toscana, la classifica 2025

Firenze, 4 ottobre 2024 - Da Burde si conferma tra le tre migliori trattorie anche quest’anno in Italia: parola di 50 Top Italy che nella classifica 2025 pone ancora sul podio lo storico locale fiorentino.

La trattoria di via Pistoiese, fondata nel 1901 dai fratelli Andrea e Paolo Gori, ha centrato il terzo posto per la categoria Trattorie e Bistrò moderni subito dopo l'Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e Abraxas Osteria di Pozzuoli (Napoli).