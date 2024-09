Bar di Toscana: i migliori, qui aperitivo e caffé sono top. Grandi classici e novità

Firenze, 28 settembre 2024 - Un rito irrinunciabile al mattino, ma anche una piacevole conclusione di giornata. Il bar resta un punto di riferimento nelle nostre città. Da quelli dove fare una veloce colazione, ai luoghi in cui chiacchierare con gli amici nei momenti di relax davanti a un cocktail. C'è una maniera tutta italiana di vivere il locale pubblico per eccellenza dei nostri quartieri. Gambero Rosso ha stilato come ogni anno la classifica dei migliori locali. Prendendo in considerazione molti parametri e analizzando il momento della colazione ma anche quello dell'aperitivo. Una graduatoria che poi diventa una guida vera e propria, assegnando non le stelle, come nel caso dei ristoranti, ma le tazzine. Sono 76 le insegne toscane citate, a conferma di come la regione sia particolarmente vivace, tra grandi classici e new entry.

Migliori pizzerie: l'Italia nella classifica mondiale