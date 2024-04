Rissa a Sant’Anna. Interviene la polizia

Una accesa lite, diventata rissa, ancora tutta da chiarire, che ha costretto la polizia ad intervenire, insieme ad una ambulanza, per cercare di riportare la calma. E’ quanto successo ieri nella zona di piazza Nobili, a Sant’Anna, intorno alle 14. Si tratterebbe di uomini di mezza età, tutti stranieri, che in poco tempo hanno fatto volare le mani. I responsabili del centro di accoglienza, quindi, sono stati costretti a chiamare la polizia, che è intervenuta insieme al personale del 118, visto che uno degli uomini coinvolti nella rissa è rimasto ferito. E’ stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale San Luca per farsi refertare, anche non era ferito in maniera grave. Sarebbe tutto partito da due uomini, ma sulle modalità e le cause della rissa sta indagando la polizia per ricostruire l’accaduto.