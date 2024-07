Rischia di annegare nel Serchio, ragazzo di 20 anni in gravi condizioni

Lucca, 28 luglio 2024 – Tanta paura per un ragazzo di 20 anni che ha rischiato di annegare nel Serchio. È successo intorno alle ore 15:30 all’altezza della frazione di Sant’Alessio.

In base alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua. Fortunatamente alcuni presenti si sono accorti del ragazzo che stava per annegare e si sono subito lanciati nel fiume per soccorrerlo.

Il giovane è stato quindi recuperato e nel frattempo sono stati chiamati i soccorritori del 118.

Il ragazzo non è mai andato in arresto cardiaco. È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Lucca.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde di Lucca e i vigili del fuoco. È stata avvertita anche la polizia.