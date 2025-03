Risanare le strade della Garfagnana: "Ci vuole un aiuto dal Governo"

Il presidente della Provincia Marcello Pierucci, dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi in Mediavalle e Garfagnana, mette in evidenza la necessità di un impegno comune nella filiera degli enti locali per superare una situazione indubbiamente difficile e fa appello a Governo e Regione per i fondi necessari.

"La messa in sicurezza e la percorribilità delle strade provinciali - spiega nella sua nota dove ringrazia anche il mondo imprenditoriale per la comprensione e il supporto fornito - saranno l’obiettivo prioritario dell’ente. "La situazione - prosegue - evidenziata nelle ultime settimane, con frane e smottamenti diffusi su alcune strade provinciali a causa del maltempo, ci impone non tanto una presa di coscienza che già avevamo, quanto un obiettivo a breve-medio termine che metta al centro dell’agenda politica lo stato della viabilità del territorio e non solo quello delle strade provinciali, ma anche delle regionali e comunali".

"In tutto questo - aggiunge - c’è una contraddizione macroscopica che vede la Provincia competente su oltre 600 km di strade, contro risorse minime a causa dei sempre maggiori tagli ai trasferimenti statali per la manutenzione. Per bonificare i versanti montuosi, metterli in sicurezza e sistemare le strade occorrono risorse cospicue, di cui la Provincia non dispone, oltre a investimenti diffusi. Credo che, stante la situazione contingente, la Regione, che ci ha supportato in varie occasioni, debba compiere uno sforzo aggiuntivo e non limitato solo a superare la fase d’emergenza". "Quando si è presentata l’opportunità di ottenere finanziamenti – dice Andrea Carrari, consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana– la Provincia l’ha sempre colta. Nel corso degli ultimi anni, siamo riusciti a ottenere fondi importanti del Ministero dei trasporti grazie al Decreto Ponti, emanato dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. I finanziamenti arrivati hanno consentito all’Ente di ricostruire ex novo il ponte della Tambura a Vagli, di consolidare e adeguare il ponte Vergai a Villa Collemandina, oltre alla riqualificazione di ponti e viadotti a Gallicano e a Fosciandora". "Auspichiamo che il Governo si renda conto delle difficoltà quotidiane con cui combattono Comuni e Province" – conclude Pietro Onesti, consigliere con delega alla viabilità della Mediavalle.

Fio. Co.