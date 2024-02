Riqualificazione sociale e culturale. Arrivano fondi per due milioni a Piazza al Serchio e San Romano

Ammontano complessivamente a 2.389.873 euro le risorse del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità - destinate al progetto presentato dalle amministrazioni comunali di Piazza al Serchio, come capofila e San Romano. Il cospicuo finanziamento, pari a 1.871.941 euro di fondi ministeriali, ai quali si aggiungono 200 mila euro di contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e 318 mila euro di contributo straordinario della Regione Toscana, permetterà l’inizio del recupero dell’edificio della ex Scuola Media di Piazza al Serchio ad uso abitativo, sociale e biblioteca. Poi nel Comune di San Romano il miglioramento del sistema di accesso alla Fortezza delle Verrucole e l’aumento della capacità ricettiva dall’asilo d’infanzia "La giostra dei colori".

Nello specifico, 1.393.000 euro saranno impiegati per il primo lotto dei lavori di recupero dell’immobile pubblico di Piazza al Serchio e la conversione ad una struttura destinata ad alloggi residenziali per utilizzi sociali e culturali. L’ex complesso scolastico verrà quindi ristrutturato ed adeguato da un punto di vista sismico e poi adibito a "co-residenza" (co-housing) per soggetti fragili. Per quanto riguarda i 996.873 euro destinati al Comune di San Romano, 859.873 euro serviranno per il potenziamento del sistema di collegamento destinato anche ai diversamente abili, la variazione del sistema di illuminazione e il completamento della sentieristica storica e del percorso che dal paese di Verrucole conduce all’ingresso principale della Fortezza. I restanti 137.000 euro saranno destinati al progetto "Anziani e bimbi insieme" che prevede una serie di attività in condivisione, dai laboratori alla musica, fino alle uscite fuori porta, tra bimbi e anziani presso il nido d’infanzia "La giostra dei colori" a San Romano.

"L’importante finanziamento ottenuto – dichiara il sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari – ci permetterà di realizzare, nel recuperato edificio dell’ ex Scuola Media, locali ai fini abitativi e la creazione di spazi culturali, come biblioteca, luoghi per la lettura e l’incontro".

Dino Magistrelli