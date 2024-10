Riqualificazione piazza San Michele. Passi avanti per l’avvio dei lavori

I lavori sarebbero dovuti partire tra settembre e novembre 2024. Quindi adesso. Erano stati annunciati il 27 dicembre 2023 dal Comune. Lo start al cantiere non c’è, ma ci sono passi avanti per quest’opera molto attesa. Dopo la fattibilità economica, infatti, il Comune di Altopascio ha affidato l’incarico per l’elaborazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza San Michele a Spianate. E’ l’agorà che simboleggia il centro della frazione più popolosa di Altopascio, dove si trovano le scuole elementari, la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, bar e diverse attività produttive. Il cuore del paese. Come noto, il luogo necessita di un intervento che comprenda il rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi, una risistemazione dei parcheggi pubblici ed una nuova rete di illuminazione. Sarà una concezione diversa del sito, più che un restyling. L’investimento è di 331 mila euro, più 58 mila per somme a disposizione, con un quadro economico complessivo di 390 mila euro.

Con la determinazione numero 542 dello scorso primo ottobre, viene affidato l’incarico allo studio D’Arrigo Zenobi con sede a Lucca. La giunta ha deciso di dare priorità alle scuole, la primaria di Badia, la nuova Media ed altri istituti.

Questa opera, sollecitata da tempo da tutti i residenti di Spianate, adesso avrà sviluppi si spera positivi. L’obietivo è rendere la piazza un luogo ancora più accogliente, funzionale e al servizio della cittadinanza, un punto di incontro per famiglie, giovani e cittadini tutti, dove poter sostare e ritrovarsi, dove organizzare eventi e iniziative, in stretto contatto anche con la scuola. Nel dettaglio i lavori consisteranno nella sostituzione della pavimentazione esistente, ridefinizione dell’illuminazione pubblica per valorizzare le caratteristiche della piazza e inserimento di nuovi arredi urbani, tra cui panchine e cestini per i rifiuti. Si prevede inoltre di ampliare l’esistente parcheggio a ovest dell’area, con una redistribuzione funzionale dei posti auto, specialmente in una zona ricca di negozi e con il solo parcheggio in via Mazzei accanto al playground di basket, nei pressi dello spazio sagra. Non ci sono altri spazi per le vetture, se non pochissimi lungo la strada. Quindi la nuova piazza sarebbe fondamentale anche in questo senso.

Massimo Stefanini