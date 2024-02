Riqualificazione in vista. Pronto il progetto di recupero dell’ex “Casa del Cinese“

L’amministrazione comunale ha aggiornato il progetto di riqualificazione di un’area del centro storico di San Giusto di Compito, che mira al recupero e alla valorizzazione di un immobile del paese, da destinare anche ai fini turistici. Il progetto che sarà realizzato grazie ad un finanziamento di circa 300 mila euro proveniente da fondi del Pnrr, a cui si aggiungono risorse comunali pari a circa 46 mila era già stato approvato nei mesi passati in ogni sua parte, ma si è reso necessario un adeguamento, soprattutto sotto il profilo economico, prima del via al cantiere che, da crono programma comunale, doveva avvenire all’inizio dell’anno. L’area è quella dove sorgeva il fabbricato denominato ‘Casa del Cinese’, che dopo essere stato abbandonato, è stato messo in sicurezza e parzialmente demolito dall’amministrazione comunale, in quanto pericolante.

Dal precedente volume dell’immobile e da alcuni piccoli locali adiacenti, il Comune ricaverà alcuni locali polivalenti da mettere a disposizione delle associazioni del territorio e da destinare in parte anche ad una sorta di accoglienza e punto informazioni. L’intervento nel complesso è finalizzato alla tutela dell’architettura e dell’ambiente attraverso una precisa lettura dei valori storici e delle trasformazioni urbane. Le modalità di intervento prevedono, ad esempio, coperture dell’immobile costituite da materiali e tecniche originarie relative all’impianto dell’edificio e che sia ripresa la forma geometrica e l’inclinazione dei fabbricati limitrofi.

Inoltre il consolidamento delle strutture murarie verticali dovrà essere realizzato con tecniche e materiali che non alternino le caratteristiche dell’edificio, mentre le porte esterne saranno di tipo tradizionale.