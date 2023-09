“Riqualificare l’area ex Gaddi”. Controproposta del centrosinistra

“L’amministrazione annuncia una spesa di quasi 100mila euro per un incarico tecnico inerente la progettazione del faraonico parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria, quando ad appena trenta metri dal luogo in cui si vorrebbe creare un’enorme voragine, insostenibile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, c’è l’area ex Gaddi che potrebbe essere riqualificata e diventare uno spazioso posteggio per l’area nord della Città. Perché un’idea molto più fattibile, economicamente meno impattante, e dal punto di vista ecologico estremamente più sostenibile, viene scartata a priori dal sindaco e la giunta, senza neppure essere presa in considerazione?”.

E’ il consigliere comunale Daniele Bianucci a intervenire sulla questione proponendo un’alternativa.

"Noi facciamo una proposta alternativa – spiega Bianucci – avviare una trattativa col privato per l’acquisto dell’ex area Gaddi, nella parte di Borgo Giannotti limitrofa alla Mura. Una vasta zona da riqualificare, che si trova ad appena trenta metri dal punto dove sindaco e giunta vorrebbero realizzare l’immenso scavo del nuovo parcheggio, e che potrebbe ospitare centinaia di stalli, molti più di quelli ottenibili nel futuribile posteggio interrato. Tra l’altro, l’area è già collegata sia a Borgo Giannotti sia a via Passaglia. I vantaggi sarebbero evidenti: nessuna nuova volumetria in un’area già fortemente antropizzata, ma semmai recupero dell’esistente; costi decisamente meno elevati, rispetto ad un’operazione che rischia di ingessare il bilancio comunale; tempi di realizzazione neppure paragonabili, se si pensa che l’ultimo parcheggio interrato realizzato a Pisa, a due passi dal centro, ha richiesto 11 anni di lavori”.

“Qualcuno dice che l’idea del posteggio all’ex Gaddi non piace, perché costerebbe troppo poco e così non ci sarebbe la possibilità di spendere per chi realizza i cantieri - conclude Bianucci - Francamente, l’idea di tirare fuori i soldi a prescindere mi pare un approccio molto vecchio: anche perché a mio avviso sarebbe molto più importante investire nelle opere di manutenzione dell’esistente“.