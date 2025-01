Ripartono le escursioni. I borghi della Mediavalle e l’eremo di Calomini: "A spasso nella storia"

Riprendono domani le escursioni negli ambiti del Parco delle Alpi Apuane, in compagnia delle guide specializzate dello stesso Parco. La prima del 2025, finanziata dal Parco delle Alpi Apuane – Unesco Global Geopark, prevede un percorso ad anello dal piccolo borgo di Vallico di Sotto, un autentico paradiso per gli amanti della natura e dell’avventura nel comune di Fabbriche di Vergemoli, che si dipana fino alla vetta del Monte Palodina, proposto da Bivacco Toscana Aps. .La partenza è prevista questa mattina alle 9,30 da Vallico di Sotto e da lì si prosegue in salita verso il borgo di Vallico di Sopra, continuando, poi, verso il passo di San Luigi. Attraverso boschi e piccole praterie si arriva fino alla vetta del Monte Palodina, dove si apre un fantastico panorama sulle Apuane centrali e la Mediavalle del Serchio. Il rientro in paese è previsto per le 15.30. Consigliato un abbigliamento escursionistico adatto al meteo e alle temperature del mese, come vestirsi a strati equipaggiati con scarponi da trekking, giacca antipioggia/antivento, un capo di pile o un maglione caldo, oltre alla classica borraccia con acqua al seguito.

Sempre oggi e sempre nel territorio apuano nel comune di Fabbriche di Vergemoli si concentra la suggestiva escursione denominata "Acqua Luce Roccia", nome che riprende le primarie caratteristiche ambientali e spirituali dell’Eremo di Calomini, tornato al suo profondo ruolo di area di accoglienza e meditazione, grazie all’arrivo del monaco eremita cistercense fratel Benedetto, responsabile dell’ambito sacro. "Seguendo il corso dell’acqua lungo il torrente Turrite raggiungeremo l’ Eremo di Calomini per conoscerne con la visita guidata la sua storia attraverso i secoli, - spiegano i professionisti del turismo ambientale sostenibile di "Bosco Aperto", organizzatori dell’escursione- . Partiremo dai primi eremiti che scavarono le celle e la primitiva cappella nella roccia, fino ad arrivare ai giorni nostri. Nel pomeriggio saliremo, poi, all’ antico paese di Calomini per godere di una splendida vista sulle Apuane e sulla valli della Turrite e del Serchio, prima di rientrare al punto di partenza". Ritrovo previsto a Gallicano, Piazzale Caponnetto, alle 10, per un ritorno stabilito intorno alle 17.

Fiorella Corti