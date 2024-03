“Rinnovo del contratto vantaggi concreti nelle coop sociali“

E’ arrivata la firma definitiva sul rinnovo del contratto per le cooperative sociali 2023-2025 che quindi anche in maniera retroattiva migliora le condizioni salariali e lavorative di migliaia di lavoratori pure nella provincia. Il rinnovo è stato siglato in maniera unitaria dalle Oo. Ss Confederali, ed era atteso da oltre 400mila dipendenti impiegati nel settore socio-sanitario-assistenziale e educativo in tutta Italia. Il segretario di Lucca della Uil Fpl, Pietro Casciani (nella foto) e i responsabili di Lucca Stefania Fontanini e della Versilia Marco Morbidelli esprimono soddisfazione per il risultato.