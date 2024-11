Rinnovato l’integrativo alla Bwc. Migliorano le condizioni del lavoro

Miglioramento delle condizioni dei lavoratori e alla crescita aziendale, questa la base del rinnovo dell’accordo integrativo aziendale dello stabilimento Bwc Spa di Fornaci di Barga, frutto di un confronto serrato e costruttivo tra la Rsu e la direzione aziendale.

Ad esprimere soddisfazione per quanto raggiunto la Fiom Cgil Lucca Un rinnovo, scrive il sindacato; che dimostra che, dove c’è disponibilità a riconoscere le reciproche posizioni, si possono trovare intese utili a definire le basi per costruire il futuro di una comunità che cresce e si sviluppa sul nostro territorio. La Fiom Cgil Lucca e la sua Rsu aziendale vogliono ringraziare anche i lavoratori, che con il loro voto hanno approvato l’intesa raggiunta tra sindacato e azienda, confermando la propria fiducia nell’operato del sindacato per i risultati raggiunti.

Nel dettaglio, nell’accordo è stato confermato cl ruolo strategico e produttivo dello stabilimento Bwc di Fornaci di Barga all’interno del gruppo. È stata inoltre confermato anche l’orario flessibile e la possibilità di attuare, in caso di specifiche esigenze climatiche, l’orario di lavoro estivo.

Oltre a questo, vengono introdotti tre ulteriori giorni di permesso per le visite mediche in caso di malattie gravi, e gli aumenti fino ad oggi riconosciuti come assorbibili diventano non assorbibili.

Il premio fisso aziendale diventerà inoltre una quattordicesima mensilità già a partire da luglio 2025, mentre il Premio di Risultato è stato rinegoziato, portandolo potenzialmente fino a 1.500 euro. Sono inoltre stati aggiornati i trattamenti di trasferta e introdotto un servizio di lavanderia per i lavoratori.

Come ulteriori novità va inoltre segnalata l’introduzione di ulteriori elementi triennali di riconoscimento professionale per i lavoratori che hanno già maturato l’intera anzianità contrattuale. Infine, viene introdotta una normativa aziendale dal regolamento stringente, che tutela contrattualmente i lavoratori delle ditte in appalto per quanto riguarda trattamenti e sicurezza sul luogo di lavoro.

Luca Galeotti