Rinnovata la Pro Loco. I progetti futuri

Incentivazione dei rapporti esterni e, in particolare, con la città di Lucca, con materiale pubblicitario e nuove forme di comunicazione capillare, per incrementatelo lo scambio turistico con altre realtà provinciali e accrescere le presenze mirate sul territorio, con offerte storico culturali e oltre, rafforzare i legami con i gruppi, i comitati e le associazioni del territorio per migliorare i rapporti con l’intero tessuto sociale e essere, dunque, sempre più attrattivi consapevoli della forza delle idee e delle iniziative condivise. Queste, solo alcune delle linee programmatiche emerse dal primo consiglio della Pro Loco di Castiglione Garfagnana che, dopo le votazione per il rinnovo delle cariche ha presentato il nuovo direttivo che la guiderà nei prossimi cinque anni. Neo presedente, votato all’unanimità, è Alessandro Lupetti che prende il posto di Valentina Folegnani, suo vice Tiziano Tagliasacchi. Alice Marzocchini è stata chiamata a ricoprire il ruolo di segretaria Alice Marzocchini e Cristiano Pioli quello di tesoriere.

Fanno, inoltre, parte del direttivo Ettore Benedetti, Giovanni Battista Santini, Massimiliano Martinelli, Debora Folegnani, la più giovane del gruppo, e Pietropaolo Pighini.