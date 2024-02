Rinascono le scuole. In arrivo nuovi interventi: "Luoghi belli e funzionali"

Quasi otto milioni di euro per cinque scuole del territorio: prosegue l’azione della giunta Andreuccetti per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle strutture scolastiche. Nei giorni scorsi, infatti, è partito il cantiere per la messa a norma antisismica della scuola dell’infanzia di Borgo a Mozzano. Un intervento importante e molto sentito in tutto il territorio, che potrà aiutare i residenti.

Il costo dei lavori, condotti dalla ditta Vando Battaglia Costruzioni di Gallicano, ammonta a 1.9 milioni di euro di fondi statali, transitati attraverso la Regione Toscana: il cantiere prevede anche la realizzazione ex-novo di una nuova ala della scuola. "In questi anni abbiamo dedicato grande attenzione alle scuole del territorio - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - per consegnare ai giovani e giovanissimi studenti borghigiani luoghi belli, sicuri e funzionali dove crescere e studiare. Progressivamente, con progetti attenti e moderni e con una grande capacità di attirare finanziamenti sul territorio, tutti i plessi del territorio sono stati oggetto di interventi: anche per la scuola primaria di Valdottavo e per la scuola dell’infanzia e primaria di Corsagna, infatti, abbiamo già pronti i progetti esecutivi che serviranno per riqualificare gli edifici. Interventi che non erano più rimandabili. in molte situazioni abbiamo scelto di non costruire ex-novo ma di ripristinare l’esistente con un evidente risparmio ambientale ed economico".

Intanto i lavori in corso alla scuola dell’infanzia del capoluogo, che termineranno in tempo per l’anno scolastico 2024/25, non stanno causando particolari disagi: le bambine e i bambini, infatti, sono attualmente ospitati nei locali dell’ex ITI, accanto alla scuola media Papa Giovanni XXIII. Con l’apertura della nuova ala, la scuola passerà dagli attuali 290 mq a quasi 800 mq e potrà ospitare fino a 90 alunni.

Il bilancio.

A partire dal 2017 sono stati investiti quasi 8 milioni di euro per riqualificare 5 scuole del territorio: la scuola media, inaugurata nel 2017, la scuola primaria di Borgo a Mozzano, (2018), la scuola dell’infanzia di Valdottavo (2019), la scuola dell’infanzia e primaria di Diecimo (2022) e la scuola dell’infanzia di Borgo (2024). A questi si sommano 500 mila euro investiti dalla Provincia di Lucca per la realizzazione della nuova ala dell’ITT Enzo Ferrari.

Marco Nicoli