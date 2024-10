Rinasce il borgo di Tereglio. In arrivo la rigenerazione urbana: "Per la modernizzazione dei servizi"

In partenza le prime opere che fanno parte dell’ambizioso progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana del caratteristico borgo di Tereglio, frazione montana del comune di Coreglia Antelminelli. "Questi lavori rappresentano un passo significativo per la modernizzazione dei servizi essenziali e contribuiranno al miglioramento della qualità della vita per i residenti di Tereglio – commenta in merito il presidente di Gaia SpA, Vincenzo Colle -. L’obiettivo principale è quello di garantire una distribuzione idrica più efficiente, una migliore gestione delle acque reflue e la riduzione dei rischi di guasti e perdite, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio storico e urbano esistente". Il cantiere di prossima apertura riguarda, infatti, un importante intervento di rinnovo delle reti di acquedotto e fognatura nel centro storico di Tereglio contestuale ai lavori di miglioramento dell’area urbana. Il progetto del gestore idrico Gaia SpA prevede la sostituzione di condotte idriche e fognarie, con il rinnovamento degli allacci alle utenze locali con circa 60 utenze coinvolte, per un investimento totale di quasi 150mila euro. Entrando nel dettaglio del progetto si evidenzia che saranno posati 450 metri di rete acquedotto e altri 450 di rete fognaria. Le operazioni di sostituzione saranno eseguite in contemporanea al rifacimento della pavimentazione in capo al Comune di Coreglia Antelminelli già predisposto, ottimizzando così tempi e risorse, con lo scopo di recare il minor disagio possibile ai cittadini. I lavori sono previsti in conclusione nell’estate del 2025.

"L’inizio di questi lavori annunciati da Gaia segna un altro passo particolarmente significativo nella sinergia messa in campo tra l’amministrazione comunale e altri Enti – ha aggiunto il sindaco di Coreglia Marco Remaschi -. Questa collaborazione non solo mira a migliorare nettamente i servizi per la comunità, ma evidenzia anche l’impegno condiviso nel perseguire obiettivi di sviluppo e sostenibilità".

"È un esempio di come il lavoro di squadra possa portare a risultati concreti e positivi per tutti i cittadini. Ringrazio il gestore idrico per le promesse mantenute - conclude il sindaco - e mi auguro che questa stretta collaborazione continui a portare risultati positivi, come quelli finora prodotti".

Fio. Co.