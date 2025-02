Rimpatriato dalla Polizia il giovane che girava nudo nella zona di Porta Elisa

Mercoledì mattina girava nudo per le strade della città mostrandosi anche nei pressi di una scuola del centro. Una volante della Questura e un’ambulanza del 118 erano intervenute sul posto e l’avevano condotto in psichiatria al San Luca. Ieri ecco il decreto di espulsione della Questura. Il nigeriano di 26 anni richiedente asilo che nella giornata di mercoledì era stato fermato dagli agenti della Polizia completamente nudo nei paraggi di Porta Elisa è stato finalmente espulso dal territorio nazionale dopo una miriade di provvedimenti delle forze dell’ordine purtroppo caduti nel vuoto nel corso degli anni, così come per altri soggetti.

E anche il sindaco Mario Pardini ha affidato al suo profilo Facebook un commento sulla vicenda ringraziando la Polizia. "Apprendo dal Questore di Lucca – scrive il sindaco Pardini – che per il soggetto già noto dal 2018 alle forze dell’ordine per vari episodi di turbativa della quiete pubblica - fermato ieri dalle forze dell’ordine mentre passeggiava completamente nudo sotto la pioggia sulla Circonvallazione all’altezza di Porta Elisa – è stato predisposto oggi pomeriggio il trasferimento presso il Centro permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Bari, per dare seguito al suo decreto di espulsione dall’Italia".

"Ricordiamo – aggiunge Pardini – che questa persona era stata oggetto negli ultimi anni di diversi accertamenti, sanzioni e daspo urbani anche da parte della Polizia Municipale, ringrazio pertanto tutte le forze dell’ordine che nel tempo sono intervenute per arginare una situazione di degrado che oggi finalmente arriva al suo epilogo".