"Rilanciare il Turismo di Coreglia Antelminelli: la Fondazione Campus al lavoro"

Arriva dalla Fondazione Campus, particolarmente impegnata nell’ambito dei corsi di laurea nelle scienze del turismo, un forte segnale operativo, attraverso uno studio specifico che ha percorso la strada articolata del rilancio turistico dei centri minori.

Al centro dell’approfondimento è stato posto il borgo medievale di Coreglia Antelminelli, con le sue tradizioni più radicate, gli spunti culturali esistenti, le sue bellezze storico-artistiche, oltre alle specificità territoriali. Il progetto, denominato “Regenerative tourism experience design“, si è avvalso della guida dei professori Eva Vroegop e Rico Maggi di Campus e ha sviluppato la tematica di come poter incrementare e rilanciare al meglio il turismo in uno dei borghi appartenenti al circuito virtuoso dei “Più Belli d’Italia“.

La Fondazione, che ha istituito negli ultimi anni un Centro Studi e Ricerche impegnato nel variegato campo delle discipline e dei problemi inerenti a un turismo innovativo che si avvalga di una cultura civile, moderna e avanzata, ha deciso di prendere in analisi il borgo, caratterizzato da un turismo in continua evoluzione e trasformazione. Un’offerta turistica che miscela l’atmosfera ideale per chi cerca il completo relax, ai luoghi di interesse storico e culturale, fino alla parte escursionistica che si svolge lungo i sentieri montani, tra gli altri punti di attrattività territoriale.

Su queste basi si è tenuta nei giorni scorsi, nei locali della Biblioteca di Campus, la presentazione dei progetti realizzati dagli studenti del corso management culturale e politiche del turismo divisi in gruppi di lavoro. Studi progettuali anche corredati da interessanti modelli dimostrativi. Presenti all’incontro, il vicesindaco di Coreglia, Giorgio Daniele, la consigliera con delega al Museo della Figurina e dell’Emigrazione, Matilde Gambogi e la responsabile dell’ufficio cultura, Ilaria Pellegrini, mentre per la Fondazione Campus hanno partecipato Andrea Benassi, Giulio Calissi e Valentina Giannessi.

"Come amministrazione siamo rimasti molto colpiti dal grande lavoro svolto dagli studenti - commenta il vicesindaco Giorgio Daniele a margine dell’incontro - e vorremmo ringraziare la Fondazione Campus e in modo particolare Andrea Benassi, per l’attenzione riservata al nostro borgo coreglino. Al momento, stiamo valutando di organizzare un incontro nel capoluogo con gli operatori turistici locali per presentare loro i progetti elaborati dagli studenti".

