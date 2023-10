Riforma dello sport, un corso per le associazioni della Piana

Corso di formazione sulla riforma dello sport per le associazioni della Piana. E’ il focus del secondo appuntamento formativo, previsto per domani, organizzato dal Comune, col patrocinio dei Comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Villa Basilica, per offrire strumenti di orientamento alle associazioni sportive che operano sul territorio della Piana di Lucca. L’incontro, rivolto anche ai dipendenti comunali, inizierà alle 10 e i lavori andranno avanti fino alle 12 negli spazi della Fondazione Lazzareschi. Relatore della mattinata sarà il dottore commercialista Maurizio D’Elia, revisore contabile, giudice arbitrale di Firenze con trentennale specializzazione proprio nel terzo settore. Dopo i saluti del sindaco, Leonardo Fornaciari, le persone presenti approfondiranno gli aspetti principali della riforma e del decreto correttivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale poco più di un mese fa. "L’input di questo ciclo di incontri - spiega Serena Toschi - è arrivato dalle associazioni de La Piazza, il gruppo comunale del volontariato di Porcari". Prossimo incontro il 18 novembre.

M.S.