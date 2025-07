Mia e Luca gemelli d’oro. Un abbraccio da leggenda

Certe storie non si raccontano, si vivono. E quella di Luca e Mia Giovannelli è una di quelle che fanno venire la pelle d’oca. Ai Campionati Italiani di Taekwondo, i due giovani gemelli hanno riscritto la storia dello sport italiano, conquistando l’oro nelle rispettive categorie con una forza e un cuore che hanno commosso tutti i presenti. Un’impresa così rara da sembrare un sogno. Cresciuti fianco a fianco, tra allenamenti, cadute, risate e infinite ripetizioni di calci e tecniche, Luca e Mia hanno costruito qualcosa di più di una carriera sportiva: hanno creato un legame che sul tatami brilla come medaglia.

La magia è esplosa nelle finali. Prima Luca, con il cuore in gola e lo sguardo determinato, ha vinto entrambi i round in un duello teso e combattuto fino all’ultimo secondo. Poi è stata la volta di Mia: sotto nel primo round, ha reagito con grinta travolgente, ribaltando tutto e dominando i due successivi con classe e potenza. Il palazzetto è esploso in un applauso liberatorio.

Il momento più toccante? L’abbraccio sul podio: Luca e Mia, fieri delle loro medaglie d’oro, con le lacrime agli occhi e i sorrisi più belli. In quell’istante, il Taekwondo si è fatto poesia.

Non meno emozionante il cammino di Sofia Jasmine Palomba, che aggiunge il quarto titolo italiano alla sua straordinaria collezione. Dopo aver brillato nel 2022 e 2023, torna sul podio nel 2025 con un bronzo nelle forme e uno storico bronzo nel freestyle, alla sua prima partecipazione nella disciplina. Una vera guerriera. A completare il trionfo Edoardo Bacci, bronzo nelle forme e Giulia Buonamici, argento nel para-taekwondo.

Orgoglio immenso per i maestri e l’intera Kin Sori Taekwondo ASD, che ancora una volta porta in alto i colori di Ponte Buggianese e Altopascio, primeggiando nella gara più importante dell’anno e conquistando il titolo di miglior società toscana. Foto, video e sorrisi li trovate sulle loro pagine Facebook e Instagram. E per chi sogna di vivere la magia del tatami, ci sono i loro campi estivi, da anni un punto di riferimento per bambini e famiglie che amano le arti marziali e vogliono far parte di questa grande avventura.