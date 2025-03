Riflettori su Lucca Classica Music Festival. Cinque giorni di concerti fino a notte fonda

Tempismo perfetto per la migliore delle notizie. Poche ore prima della conferenza stampa di presentazione del cartellone di Lucca Classica 2025 è arrivata la conferma del riconoscimento del patrocinio del Parlamento Europeo, per il quinto anno consecutivo. “Per l’alto valore sociale, educativo e formativo della manifestazione – così il presidente dell’Associazione Musicale Lucchese Marco Cattani sintetizzando le motivazioni – e per le sue capacità di coinvolgere il territorio“. Prova ne sono i sold out che si legano puntualmente a ogni conoerto.

Quale momento migliore per ricordare con un lungo applauso chi è stato l’anima del progetto Lucca Classica, Marcello Parducci. “Un immenso grazie a tutti quelli che ci hanno supportato in questo ricco cartellone sull’onda della tradizione ma anche denso di novità – ha sottolineato Simone Soldati, direttore artistico di Aml –. Proporremo anche musica “ostica“ che, vi accorgerete, in realtà non lo è. E con noi ci saranno tanti giovani“. Un primo “conteggio“ lo ha fatto Nicola Bimbi del Conservatorio Boccherini: oltre 200 studenti tra orchestra e coro. Dal 23 al 27 aprile Lucca dunque tornerà a essere un crocevia di suoni e musica e un vivace laboratorio di pensiero grazie all’undicesima edizione del Lucca Classica Music Festival, evento promosso dall’Associazione Musicale Lucchese. Artisti di fama internazionale, giovani talenti e un ricco programma di concerti, incontri e approfondimenti animeranno la città con più di 60 appuntamenti in cinque giorni, dal mattino fino a notte fonda.

Il concerto inaugurale del festival (23 aprile, ore 21.15, chiesa di san Francesco) vedrà protagonista l’Orchestra del Conservatorio “L. Boccherini”, diretta da Valerio Galli e con la partecipazione del soprano Laura Catrani. In programma pagine di Luigi Boccherini, Luciano Berio e Igor Stravinskij. Il finale del festival (domenica 27 aprile, ore 18.15, Teatro del Giglio Giacomo Puccini) sarà affidato all’Orchestra e ai ballerini della Notte della Taranta, che coinvolgeranno il pubblico con il ritmo travolgente della pizzica.

Lucca Classica nel tempo è divenuto un’occasione di riflessione su tematiche di grande rilevanza sociale. Nel programma troviamo “Ladre di sabbia”, spettacolo che racconta le difficili condizioni delle donne di Capo Verde grazie al testo e alla voce di Guido Barbieri e le musiche del Quintetto dell’Orchestra Calamani.

Laura Sartini