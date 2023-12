Rifiuti, premi ai “virtuosi“. Sconti a chi li conferisce

Il 2024 prenderà l’avvio subito con alcune novità che riguarderanno Sistema Ambiente e il sistema di raccolta. Dal primo gennaio entra infatti in vigore il nuovo metodo di attribuzione dei punteggi premianti per gli utenti che conferiscono determinate tipologie di rifiuti presso i Centri Comunali di Raccolta. Le modifiche riguardano principalmente le tipologie di rifiuto che danno diritto a un punteggio che sarà tramutato poi in sconto in fattura. E dunque in risparmi per i cittadini.

Dal prossimo anno, ogni conferimento nei centri di raccolta comunali, dotati di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, verrà attribuito un "punteggio ambientale" che, moltiplicato per un coefficiente fisso da definire in sede di deliberazione tariffaria, corrisponderà alla riduzione applicata in fattura. Il "punteggio ambientale" verrà attribuito in relazione alle tipologie di rifiuto e alle quantità individuate: a titolo di esempio, il conferimento di una lavatrice garantirà 50 punti, un materasso matrimoniale 20, una tv 10, un divano 50, un chilo di rottami ferrosi, 1 punto. L’intera tabella con tutte le tipologie di conferimento e i relativi punti assegnati è disponibile sul sito ufficiale di Sistema Ambiente (www.sistemaambiente.it).

Il meccanismo premiante è stato definito in modo da privilegiare tutte le tipologie di rifiuto che se conferite al Centro evitano un impegno importante dell’azienda per lo smaltimento e che richiedono un servizio di ritiro domiciliare da parte di Sistema Ambiente spa o che non rientrano nell’ordinario servizio di raccolta porta a porta o conferimento presso i Garby oppure presso le interrate.

"Sono modifiche importanti e molto ponderate – dice il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi -. Crediamo sia questo il giusto ed equo riconoscimento alla cittadinanza per l’impegno profuso. Questo sistema dovrebbe diminuire gli abbandoni di quei materiali come gli ingombranti che spesso invece di essere conferiti ai CCR vengono abbandonati per strada. Sempre in linea con questo orientamento, non saranno più attribuiti punteggi premianti per il conferimento della carta/cartone. Questa scelta è stata presa nella consapevolezza di incentivare il conferimento di quelle tipologie di rifiuto per le quali non è già attivo e previsto un sistema ordinato e pianificato di raccolta, e che per l’esistenza del quale il conferimento diretto dell’utenza ai CCR non porta nessun reale e diretto beneficio economico oppure ambientale".

F.Vin.