Rifiuti, mancato ritiro del verde. Ascit placa le polemiche e spiega: servono i nuovi bidoni con chip

Altopascio (Lucca), 1 giugno 2023 – Proteste ad Altopascio per il mancato ritiro del verde nel giorno stabilito, il lunedì. In questo mese cinque volte: 1-8-15-22-29. Alcuni passaggi, però, sono saltati e ricostruendo la vicenda c’è stato un difetto di comunicazione perché c’era da cambiare i bidoni ma il messaggio non sempre è giunto a destinazione. I cittadini si lamentano. C’è chi sostiene che da anni pulisce il bidoncino, chi ha parlato di cauzioni per il comodato e chi, invece, semplicemente pone la domanda, che un tempo qualcuno avrebbe definito spontanea: ma l’erba dove la devo mettere, la devo mangiare? Una provocazione ma che fornisce però l’idea di quanto sta accadendo in un periodo, questo, dove la primavera fa sentire i suoi effetti e campi e giardini hanno bisogno di essere puliti, la pioggia ha accentuato la crescita dell’erba ed è chiaro che gli sfalci sono sempre più frequenti e necessari. E’ vero che lo scarto vegetale può essere trasportato al Centro di Raccolta più vicino purché una quantità sotto i 120 chilogrammi. Ma metterlo sotto casa è senza dubbio più comodo e veloce.

Diversi utenti hanno segnalato la questione ad Ascit e sembra che il mistero sia stato risolto: l’azienda ha risposto che a tutti i bidoni del verde deve essere applicato, già da tempo, una specie di trasponder che trasmette i conferimenti ed evitare, giustamente, che i furbetti la facciano franca. E’ in atto un adeguamento dei recipienti ed era stata inviata comunicazione (ad alcuni utenti però sembra non sia mai arrivata), che per il ritiro in questa fase di transizione, non erano previsti oneri e costi. Se però l’operatore trova un contenitore non regolare, privo di chip, può anche non ritirarlo, è autorizzato da Ascit, anche perché se il servizio viene svolto come prima, il cittadino non si adeguerà mai. Questa l’idea dell’azienda. Quindi è necessario dotarsi dei nuovi bidoni.

Se il verde non viene portato via, l’addetto di solito lascia un messaggio, una etichetta con l’intestazione di Ascit sul contenitore: "Bidone non idoneo e da sostituire, rivolgersi al numero 800 942951 per le modalità di sostituzione". Basterà telefonare e ricever le istruzioni su come procedere. Mistero risolto.