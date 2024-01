Ridurre ancora i gas serra. Strategie per la Science. Based Target Initiative

Ridurre le emissioni di gas serra. È questo l’impegno, frutto di un percorso già intrapreso da anni, del Gruppo Lucart, multinazionale della carta nota per i marchi Tenderly, Tutto Pannocarta e Lucart professional. Così, in nome della sostenibilità, aderisce alla Science Based Target Initiative (Sbti) con l’obiettivo di sviluppare "una strategia di riduzione delle proprie emissioni di gas serra basata sulle più recenti evidenze scientifiche e validata da un ente terzo". Un fatto importante a cui segue un impegno ben preciso: presentare entro il 2026 obiettivi di medio termine per la riduzione delle emissioni di gas serra, basate sulle più recenti evidenze scientifiche. "Il progetto conferma la vocazione alla sostenibilità dell’azienda – fanno sapere del colosso della carta – che nel 2022 ha ridotto dell’11% le emissioni specifiche di CO2rispetto al 2021 e del 22% rispetto al 2014 (scopo 1 e 2)". L’impegno di Lucart è quello di presentare entro il 2026, target di riduzione specifici su emissioni dieettamente controllate dall’azienda, emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, vapore o calore ed emissioni indirette provenienti dalla catena del valore. "In particolare – si legge in una nota dell’azienda – il Gruppo cartario ha deciso di individuare e sviluppare obiettivi di riduzione cosiddetti a medio termine (Near-Term Reduction Targets) che si configurano come un punto di partenza imprescindibile per la definizione di strategie climatiche ancora più sfidanti".

Già nel 2022, Lucart aveva raggiunto e superato obiettivi importanti con la riduzione dell’11% delle emissioni specifiche di CO2 rispetto all’anno precedente e del 22% rispetto al 2014 (Scopo 1 e 2) e la diminuzione del 19,6% di emissioni specifiche di NOX, oltre ad una diminuzione del 5,9% delle risorse idriche utilizzate per tonnellata di carta prodotta rispetto al 2021. Il Gruppo, infine, dal 2020 è parte del Global Compact Network Italia delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa mondiale di Corporate Social Responsibility.

Mau.Guc.