Ricordo ai caduti con l’associazione Anget. Corona e alzabandiera

Un appuntamento annuale quello che si è ripetuto domenica scorsa a Chiatri. In mattinata il paese ha reso omaggio ai suoi caduti in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre, durante la quale si ricordano in particolare anche coloro che hanno perso la vita in tutte le guerre. La commemorazione si è tenuta al monumento sul piazzale della chiesa, che riporta i nomi dei caduti durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale, alla presenza di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori della Versilia (Anget).