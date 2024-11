Continuano le tappe di avvicinamento al periodo natalizio a Castelnuovo. Il capoluogo garfagnino propone per domani e domenica una nuova apertura straordinaria dei negozi e tante attività nel week-end in attesa del sabato successivo 30 novembre quando Babbo Natale farà la prima uscita nella sua casetta in legno, collocata in piazza Duomo.

L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, ha predisposto un calendario di appuntamenti per animare il centro storico e per incentivare lo shopping nei negozi del paese. Iniziativa sempre più necessaria viste le tendenze del commercio degli ultimi anni, ma tenere vivo un paese e quindi una comunità passa anche dal mantenimento delle attività commerciali.

Domani e domenica, dunque, riapre il Christmas Village Market in piazza Duomo con tanti banchi collocati anche in piazza Olinto Dini e nel Loggiato Porta. L’elfo Samanta guiderà i bambini in una due giorni di creazioni tra addobbi per l’albero e simpatiche renne realizzate nel laboratorio situato nella vicina canonica. Ad arricchire il programma dei due pomeriggi, con inizio delle attività alle 15.30, ci saranno il truccabimbo dell’associazione Smaskerando nella giornata di sabato e lo spettacolo di magia del mago Zazza domenica 24. Un anticipo natalizio col programma che poi dal 30 ripartirà con l’arrivo di Babbo Natale, poi da domenica 1 dicembre il nuovo gioco degli scontrini e così avanti con gli altri eventi tra cui Castelnuovo Città della Castagna, il Corri con Babbo Natale, una Stella per Bene fino all’attesa giornata della vigilia.

Dino Magistrelli