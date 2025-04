“Ri-vesto“ a Gallicano . Operativo il centro che dona una seconda vita

Gallicano, fulcro di rilevati realtà associative, è da sempre conosciuto e considerato a buon titolo come uno dei paesi della Garfagnana che meglio rappresenta lo spirito di solidarietà e di apertura al sociale tra le comunità della Valle, espresso attraverso iniziative che lo vedono spesso al centro dell’attenzione generale. In questo speciale contesto è inserita l’apertura del Centro "Ri – vesto", dove il riuso di abiti usati sarà al servizio degli utenti dell’intera valle del Serchio, inaugurato sabato scorso alla presenza delle istituzioni, di molti cittadini e dei volontari della Misericordia locale, chiamati alla completa gestione del servizio. L’obiettivo del progetto del centro Ri-vesto- , tenacemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco David Saisi, è quello primario di promuovere un uso più efficiente degli abiti usati, riducendo al contempo la quantità di rifiuti prodotti. Tutta l’operazione è stata resa possibile grazie a un co-finaziamento che ha visto Ato Toscana Costa, l’autorità competente per il servizio di rifiuti urbani, Gea, la società che opera in Garfagnana nell’ambito dei servizi ambientali e lo stesso comune di Gallicano, unire forze e risorse per un investimento complessivo di 60 mila euro. "Un ringraziamento particolare va ai volontari della Misericordia - ha sottolineato l’assessore con delega al sociale , Silvia Lucchesi -, senza i quali questo progetto non sarebbe stato possibile. Il Comune ha fatto la sua parte, infatti, come centro di interesse e catalizzatore degli investimenti, ma senza la disponibilità di chi materialmente presta il proprio lavoro per queste iniziative non si sarebbe potuto renderle concrete". "Una bella iniziativa che, nel solco dell’economia circolare, rilancia il messaggio che non bisogna buttare via niente, bensì donare una seconda vita alle cose – ha aggiunto il presidente di Ato Luca Salvetti –. Fa piacere, poi, che dietro a questo progetto ci sia un movimento sociale così numeroso e ben strutturato". Il Centro ’’Ri-vesto’’ sarà aperto ogni lunedì, dalle 14.30 alle 17.30 per la consegna, il mercoledì dalle 9 alle 12 per consegna e ritiro e il giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, per il solo ritiro. Gli organizzatori ricordano a tutti gli interessati che il Centro di via Cavour, ex ufficio anagrafe, è l’unico luogo di raccolta e ritiro del materiale usato, che dovrà essere consegnato esclusivamente negli orari stabiliti.

Fiorella Corti