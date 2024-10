Restyling del marchio Tenderly. Lucart più vicina ai consumatori

Il Gruppo Lucart si avvicina ai consumatori e lo fa attraverso una significativa operazione di restyling, proponendo il nuovo look del noto marchio Tenderly. Si tratta di un’esperienza rinnovata, mobile first e user friendly, per scoprire tutto il mondo Tenderly con un semplice click.

Spiegano dal gruppo cartario: “È online il nuovo sito Tenderly (www.tenderly.it), brand del gruppo Lucart, pensato per offrire agli utenti una navigazione ancora più semplice e intuitiva insieme ad un’esperienza di acquisto totalmente digitale grazie alla possibilità di acquistare i prodotti direttamente sullo store Amazon del brand; il progetto – prosegue la nota di Lucart – si inserisce in un più ampio lavoro di restyling che ha interessato anche la gamma di prodotti, in particolare la categoria della carta igienica e quella dei fazzoletti”. E se da un lato, la volontà di migliorare e massimizzare la visibilità del brand a scaffale in un mercato - come quello dei prodotti tissue per la cura e l’igiene della persona – decisamente affollato e reso più complesso da una massiva presenza di prodotti a marca privata, dall’altro, l’obiettivo di razionalizzare e migliorare l’offerta commerciale andando incontro alle nuove e mutate esigenze dei consumatori, sia lato feature di prodotto, sia dal posizionamento di prezzo. Prosegue la nota: “La nuova visual identity è stata ideata e sviluppata da Break, primaria agenzia milanese specializzata in Branding & Packaging design, che dal 1978 firma alcune tra le più significative storie di design nel panorama del largo consumo, in Italia e nel mondo”.

Per il Gruppo Lucart, come spiega Francesco Lagomarsini, marketing manager consumer, “con il restyling del sito e della gamma di prodotti, vogliamo offrire ai nostri consumatori un’esperienza più immediata e accessibile, e in grado di riflettere perfettamente gli aspetti valoriali del brand Tenderly. Abbiamo inoltre lavorato per ottimizzare la visibilità a scaffale e rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze del mercato; questo è solo l’inizio di un percorso che vedrà coinvolti anche altri brand della divisione Consumer del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare la nostra offerta e presenza digitale”. Il nuovo sito Tenderly è il primo risultato del percorso di restyling avviato con Dynamo, agenzia di prodotti digitali di Caffeina SpA, che coinvolgerà nei prossimi mesi anche altri brand del Gruppo Lucart come Tutto e Grazie Eco Natural.