Restauro della Pieve di Loppia . Torna “Agape natalizia“. Continua la raccolta fondi

Torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con l’Agape Natalizia, ritrovo conviviale volto a raccogliere fondi per il restauro in corso della Pieve di Loppia.

L’appuntamento è per giovedì 5 dicembre alle ore 20, presso il ristorante Il Bugno di Fornaci e la cena avrà un costo di 30 euro (prenotazioni al n. 338 8329291 entro il 3 dicembre). Per anni il mantenimento e la cura di questo vero e proprio gioiello d’arte medievale è stato affidato alle sole forze messe in campo dalla diocesi di Pisa, grazie ai pievani Illuminati e capaci che si sono succeduti alla guida della comunità parrocchiale ed alla buona volontà dei tanti fedeli. Purtroppo l’amore che continua a far vivere questo edificio non basta a tenerne in piedi le mura.

Nasce tre anni fa l’associazione "Rivalutiamo Pieve di Loppia", con lo scopo di reperire fondi con iniziative che incrementino i finanziamenti già ricevuti dalle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca per poter realizzare il progetto di riqualificazione con l’aiuto di tutti. Una delle iniziative messe in campo è appunto l’Agape Natalizia , la quale lo scorso anno ha avuto successo. L’iniziativa vede l’appoggio di ProLoco Barga, Strada dell’Olio e del Vino di Lucca e delle Fondazioni BML e CRL.

Per sostenere la ristrutturazione della Pieve di Loppia è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente dell’Associazione "Rivalutiamo Pieve di Loppia APS. Iban: IT29T0503470100000000003397 presso Banco BPM Fornaci di Barga Causale: Pro restauri Pieve di Loppia. In caso di bonifico dall’estero, oltre all’IBAN bisogna specificare il codice swift BAPPIT2I525