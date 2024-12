Restaurato il navicello di Puccini, trasportò il grande compositore rimasto ferito in un incidente

Lucca, 17 dicembre 2024 - Restaurato il navicello di Giacomo Puccini, barca in legno a fondo piatto ottocentesca tipica del lago di Massaciuccoli che, secondo alcune ricerche, nel 1904 trasportò il grande compositore, rimasto ferito per un incidente con la propria auto, dalla Piaggetta fino alla sua villa a Torre del Lago. Il navicello, di proprietà dell'Ente Parco, sarà esposto e disponibile per visite guidate sul lago domenica 22 dicembre, alle 10 presso la terrazza Belvedere a Torre del Lago Puccini a Viareggio (Lucca), in occasione delle celebrazioni dell'anniversario della nascita del grande compositore.

«Completamente restaurato nella parte materica - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani -, il navicello è stato dotato di un motore elettrico e sarà esposto nel Parco della musica del Gran Teatro Giacomo Puccini. Sarà utilizzato per visite guidate ed iniziative come ulteriore strumento di promozione del territorio in un luogo dove natura, cultura, musica e storia si incontrano». Sarà presente il Sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro e durante la mattinata sarà possibile partecipare ai primi tour sul lago a bordo dell'imbarcazione storica. Oggi di proprietà dell'Ente Parco, anticamente era dei conti Ginori.

Maurizio Costanzo