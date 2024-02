Residenti, traffico e sosta. C’è tempo fino a fine mese per rinnovare i permessi ztl

Permessi aggiuntivi per la ztl di Lucca: sarà possibile rinnovarli solo fino al 29 febbraio. Lo ricorda in una nota Metro Srl che gestisce per il Comune i permessi. Resta ovviamente immutata la disposizione che esonera i residenti dal rinnovo del primo permesso (una scelta fatta dall’amministrazione Pardini nel 2022) che non ha scadenza, tutti gli altri hanno invece la necessità di essere rinnovati visto che sono scaduti il 31 dicembre 2023 e il rinnovo potrà essere effettuato esclusivamente entro il 29 febbraio prossimo. Scaduto tale termine, senza avere provveduto al rinnovo, l’autorizzazione sarà considerata decaduta fin dal 31/12/2023.

Le modalità per il rinnovo sono le seguenti: online, accedendo alla propria area personale (http://ines.metrosrl.it/ar/) seguendo i passi suggeriti sul sito. Presso l’Ufficio Permessi di via Città Gemelle 162, muniti di documento di identità del titolare e dell’eventuale delegato, nei giorni da lunedì a venerdì in orario 7,15-15,30 e il sabato in orario 7,15-12,30. Le autorizzazioni rilasciate in deroga potranno essere rinnovate esclusivamente presso l’ufficio permessi e non dal sito. Metro Srl raccomanda il rispetto della scadenza perché non verranno trasmessi ulteriori avvisi e bollettini mav.

Nella giornata di ieri, a sorpresa nei rinnovati locali di Metro Srl si è presentato il sindaco Mario Pardini con l’assessore Nicola Buchignani, il capo di gabinetto Beniamino Placido, accompagnati dall’amministratore unico dell’azienda Roberto Di Grazia. Sono stati visitati i nuovi uffici di accoglienza del pubblico, completamente riallineati in modo più efficiente, operativi da gennaio con ben cinque postazioni.