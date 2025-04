Reddito medio pro capite. Lucca quarta in Toscana

Senza invocare pellicole celebri come “I tartassati”, il Ministero dell’economia e finanza ha diffuso i dati dei Comuni italiani dove le tasse si pagano davvero. Il reddito medio pro capite lo conferma. Una buona notizia? Certo.

Ma il dato è altresì caratterizzato da chi, in quel territorio comunale, ha deciso di trasferire la propria residenza fiscale, pertanto la tassazione lì ricade. Diciamo subito che in provincia di Lucca nella "Top 20" dei Comuni con più alta dichiarazione – parliamo quindi dell’Irpef 2024 sull’anno di imposta 2023 – figura Forte dei Marmi che si pone al 17° posto e Lajatico, in provincia di Pisa, che addirittura è al 2° posto (61.980 euro) dopo la prima in assoluto che risulta essere Portofino (94.505 euro). Appare chiaro che la differenza relativa al reddito più alto è subordinata a chi, in quel Comune, risiede fiscalmente: è il caso di Pier Silvio Berlusconi a Portofino e di Andrea Bocelli a Lajatico.

Sono in ballo, quindi, dinamiche che vanno a incidere sugli aspetti fiscali, immobiliari e sociali; tuttavia, in quei territori, la fiscalità è onorata, almeno secondo la fonte autorevole del Mef. La provincia di Lucca vede il capoluogo con un reddito pro capite di 26.126 euro, Capannori con 23.885 euro, Porcari con 23.017 euro, Altopascio con 21.522 euro. Nella lista dei comuni maggiormente rappresentativi, troviamo ancora Montecarlo con 24.536 euro, Pietrasanta con 24.144 euro, Viareggio con 24.506 euro. A calare, troviamo invece Barga con 22.906 euro, Borgo a mozzano con 21.234 euro, Minucciano con 20.927 euro, Pescaglia con 19.722 euro e Bagni di Lucca con 18.852 euro, Stazzema con 18.373 euro.

Vediamo adesso i capoluoghi di provincia della Toscana, con Lucca che risulta al 4° posto sulle dieci città. Siena 29.296 euro, Firenze 28.967 euro, Pisa 28.588 euro, Lucca 26.126 euro, Livorno 25.648 euro, Arezzo 25.321 euro, Pistoia 24.157 euro, Grosseto 23.519 euro, Prato 22.829 euro e Massa Carrara 22.488 euro. Secondo il Ministero dell’economia e finanza, i contribuenti con un reddito maggiore di 300mila euro che rappresentano lo 0,2%, dichiarano il 7,1% dell’imposta netta: nell’anno fiscale 2022 era il 7,8%. Un dato reale, dunque, ma in grado di variare al mutare della residenza fiscale.

Maurizio Guccione