Due tentate rapine con il coltello, una ragazza ferita a un dito. Giovane arrestata a Lucca

Lucca, 29 gennaio 2025 – Una ragazza di 19 anni è stata arrestata a Lucca dalla polizia per due tentate rapine con il coltello ai danni di una donna di 56 anni e di due ragazze di 20 anni, una delle quali è stata ferita a un dito.

Il primo episodio attorno alle 21 di lunedì, in via Galli Tassi: la vittima ha chiamato il 112 riferendo di aver subito un tentativo di rapina da parte di una ragazza che l'aveva minacciata con l'uso di un coltello, provando a strapparle la borsa. La 56enne si è difesa puntandole contro l'ombrello ed ha chiesto all'amica con cui parlava al telefono di chiamare la polizia. A quel punto la 19enne è scappata.

Durante le ricerche in zona, pochi minuti dopo, da piazza Santa Maria è arrivata un'altra segnalazione da parte di due 20enni, sempre per tentata rapina. Sotto la minaccia di un coltello da cucina, la 19enne avrebbe chiesto di consegnarle le borse e di fronte al rifiuto avrebbe allungato il coltello, ferendo una ragazza a un dito. Le vittime sono scappate, riuscendo a trovare riparo a bordo della loro auto; qui hanno chiesto aiuto al fidanzato di una di loro, abitante nella zona.

Il giovane ha individuato la 19enne, in sella a una bici con un coltello in mano, e restando in contatto con la sala operativa della questura, l'ha seguita fino all'arrivo della polizia, indicando anche il punto esatto dove aveva abbandonato l'arma, sotto un'auto, consentendone il recupero. La giovane è stata fermata e perquisita, in borsa aveva altri 3 coltelli da cucina. Al termine degli accertamenti, è scattato l'arresto.