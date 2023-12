Pomeriggio di paura. Rapina l’amica conosciuta in una chat

Lucca, 2 dicembre 2023 – Doveva essere una vacanza tranquilla, si era concessa una nuova conoscenza, ma in pochi minuti quella che doveva essere un piacevole pomeriggio si è trasformato in un incubo per una donna di 34 anni a Lucca per qualche giorno, rapinata e minacciata con un coltello da un uomo. La donna, cittadina rumena, aveva conosciuto tramite un sito di incontro un 27enne italiano residente a Capannori, con cui aveva deciso di passare qualche ora. La ragazza ha ricvuto l’uomo nella casa presa in affitto in città, ma poi il pomeriggio si è trasfomrato davvero in qualcosa di spaventoso.

Dopo aver trascorso circa un’ora insieme il 27enne, mentre stava per andare via, ha mostrato alla donna un coltello a serramanico e l’ha intimata di consegnare tutto il denaro che aveva in casa. A questo punto la 34enne, impaurita, ha consegnato al giovane 270 euro, con il rapinatore che rapidamente si è dato alla fuga per le vie del centro storico a piedi. Una situazione ancora più spaventosa pensando che solo pochi giorni fa le piazze di tutta Italia si sono riempite per manifestare contro la violenza sulle donne.

La donna, ancora sotto shock, ha chiamato subito i Carabinieri, che sono prontamente intervenuti, iniziando subito la ricerca dell’uomo. Le immediate indagini svolte dai militari dell’Arma di San Concordio e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lucca, attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni della donna, gli accertamenti sui telefoni e i rilievi tecnici eseguiti nella casa, hanno consentito in breve tempo di identificare il presunto autore del fatto, riconosciuto anche dalla vittima.

A seguito di questo è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Lucca e l’arrestato. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lucca a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.