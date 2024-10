Sventata la rapina in banca. Caccia alla banda di ladri

Lucca, 17 ottobre 2024 – Una scena da film, la rapina in banca tentata da un gruppo di malviventi incappucciati che hanno frzato l’ingresso con l’unico obiettivo di portare via tutto. La serie tv “La casa di Carta“, praticamente, ma con la piccola differenza è che la banda non è riuscita a stampare le monete dalla zecca di Spagna, ma l’intervento delle forze dell’ordine è riuscito a sventare il colpo.

Nella notte tra martedì e mercoledì, alla banca Monte dei Paschi di Siena a San Martino in Freddana, infatti, un gruppo di ladri, in un numero ancora da identificare che dovrebbe aggirarsi sulle quattro o cinque persone, ha tentato di forzare l’ingresso con il chiaro obiettivo di portare via più denaro possibile. Arrivati con un furgone, intorno alle 2.30 si sono avvicinati ad un ingresso secondario, con il maniglione antipanico, e l’hanno forzato con un piede di porco. Una volta entrati nella filiale, si sono subito recati alle casse, aprendo cassetti e sportelli, cercando il denaro. Quello che non sapevano, però, è che proprio in quel momento erano sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso tutto e allertato subito le forze dell’ordine, che si sono precipitati alla filiale della Mps. Prezioso il lavoro delle guardie Fidelitas, che hanno subito chiamato i carbinieri. Probabilmente è stato proprio la rapidità di intervento ad aver messo in difficoltà i malviventi, visto che con le luci e il suono delle sirene, hanno dovuto velocizzare le operazioni, uscendone con poco più di un pugno di mosche.

L’unica cosa che sono riusciti a portare via, infatti, è quello che in gergo si chiama “roller cash“, ovvero quelle piccole casse automatiche che servono anche per contare i soldi, che sono presenti negli sportelli delle casse delle filiali. All’interno, però, non erano presenti soldi, neanche in minima quantità, ma solo alcune carte di credito non ancora attivate, quindi poco più che plastica.

I ladri, vedendo le luci e sentendo la sireano sono scappati di corsa verso il fugone che avevano usato per arrivare, cercando di lasciare il prima possibile l’area della banca. Dopo il tempestivo intervento, continuano i rilevi dei carabinieri, che dopo la corsa notturna, si sono messi alla ricerca del gruppo di ladri. Importanti saranno, nuovamente, le immagini delle telecamere, che hanno permesso di sventare il colpo.

Iacopo Nathan